Nasce Júlio, filho da atriz Bruna Hamú e do empresário Diego Moregola

Bruna Hamú como a personagem Camila, em 'A Lei do Amor' Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

A atriz Bruna Hamú anunciou nesta segunda-feira, 1, que seu filho Júlio nasceu. O nome seria uma homenagem ao avô paterno do menino, fruto do relacionmento da atriz com o empresário Diego Moregola, dos restaurantes Aragon.

"Nao sei descrever a sensação desse momento. Julio chegou pra alegrar nossos dias ainda mais. Seja bem-vindo, bebê da mamãe... Obrigada, Deus, por me proporcionar o melhor momento da minha vida. Obrigada, amor, por ser o melhor pai e companheiro desse mundo. Julinho é muito abençoado", escreveu em publicação no Instagram.

Bruna, que interpretava a personagem Camila na novela A Lei do Amor, revelou em dezembro do ano passado que tomava pílula anticoncepcional quando engravidou. "Era uma segurança, não sei o que aconteceu, se eu esqueci um dia... Antes, eu tomava um mais forte e depois troquei por um mais fraco", disse no programa Encontro. "Acho que até para quem planeja é um susto. Fiquei um mês atordoada, mas agora estou feliz", afirmou na época.

O tio do bebê publicou uma foto de Diego com Júlio. Veja a publicação a seguir e também a foto postada por Bruna:

Que Deus abençoe muito esse menino lindo, Parabéns ao Julio meu sobrinho, muita saúde e muito amor, amo essa família abençoada por Deus! ❤️ @diegobmoregola @brunahamu Uma publicação compartilhada por W.U.C.F. (@toncinel) em Mai 1, 2017 às 10:09 PDT