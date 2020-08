Nasce Jorge Emanuel, 1º filho de Laura Keller e Jorge Sousa

Laura Keller e seu filho, Jorge Emanuel Foto: Instagram / @vemjorgeemanuel

Jorge Emanuel, primeiro filho do casal formado por Laura Keller e Jorge Sousa, nasceu na segunda-feira, 3.

"Depois de 20 horas de trabalho de parto, Jorge Emanuel veio ao mundo às 18h15", publicou o pai em seu Instagram. Ele também publicou diversas fotos do bebê e stories com momentos do parto de sua esposa.

O casal chamou ficou conhecido em 2016 após se tornar campeão do reality show Power Couple Brasil, da Record TV. Na ocasião, Laura recebeu elogios de Miguel Falabella, com quem trabalhou na série Pé na Cova, da Globo. Jorge Sousa também participou da última edição de A Fazenda, em 2019.