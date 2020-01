Nasce filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira

Thammy Miranda e Andressa Ferreira. Foto: Instagram/@thammymiranda

Andressa Ferreira deu à luz Bento, filho com Thammy Miranda, nesta quarta-feira, 8. O bebê nasceu em território americano, na cidade de Miami, na Flórida.

“Não tenho como explicar o que estou sentindo! Vou cuidar da minha esposa nesse momento e em breve venho falar com vocês!”, escreveu Thammy na legenda da foto no Instagram em que aparece com uma máscara cirúrgica após o parto do filho.

Em abril de 2019, eles embarcaram para os Estados Unidos para realizar o procedimento de inseminação artificial. “A única coisa que eu sei é que embarco filho e só volto pai”, escreveu Thammy na época quando estava a caminho de Miami, na Flórida.

Frequentemente, o filho de Gretchen usa as redes sociais para desabafar sobre o preconceito que sofre por ser trans e como lida com isso e a família que decidiu constituir. “O pai do meu filho sou eu, que jamais abandonei minha esposa grávida. O pai do meu filho sou eu, que a todo momento que ela estava passando mal, com enjoo, estava de mão dada com ela”, desabafou no início da gestação.

Durante o chá revelação, em que o casal utilizou as cores rosa e azul para revelar o sexo do bebê, novamente Thammy e Andressa foram criticados. “Não é uma cor que define nada nem ninguém; bom caráter o menino vai ter”, declarou.