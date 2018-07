Nasce filho de Alfonso Herrera, ex-RBD

Alfonso Herrera. Foto: Reprodução/Instagram

Nasceu o bebê de Alfonso Herrera, ex-integrante do RBD. O ator divulgou uma foto da mão do bebê em seu perfil do Instagram com a legenda 'Bem vindo'. O nome do bebê não foi revelado.

Reservado, anteriormente 'Poncho' apenas havia dado a notícia de que seria pai em breve por conta de uma foto de roupas de bebê com a legenda 'tremendamente feliz', e também uma imagem de sapatinhos de criança que recebeu quando estava em São Paulo: "Um presente paulista para alguém que está a caminho!", disse o ator.

Nas redes sociais, os fãs ficaram felizes por Herrera e outros fizeram referência a Anahi, seu par romântico na novela Rebelde, que anunciou recentemente que está grávida numa revista.

Como aceitar q o filho do poncho nasceu e o da Anahi não? ERA PRA SER O MSM BEBÊ!!!!!! — lupita (@foncekk) 27 de setembro de 2016

Como assim o poncho é pai meu Deus quantos anos eu fiquei lavando o cabelo!???????? — Barbra (@mookabah) 27 de setembro de 2016

ja quero os rbd dando parabens pelo filho do poncho, ja quero tiros pra eu morrer feliz — gê HAPPY BDAY AVRIL (@rbdwaniaca) 27 de setembro de 2016

poncho todo feliz com o filho dele tô emocionada — rafaela (@catsworman) 27 de setembro de 2016

poncho é muito reservado nao fica expondo a vida dele diferente de certas @ — giovanna (@wooldsen) 27 de setembro de 2016

Nasceu o filho do Poncho com Diana Vázques. Ele mostrou essa foto do pequeno no insta! O nome ainda não foi revelado. Parabéns, @ponchohd! pic.twitter.com/wiu0QX9HtV — Bre (@Sibreco) 27 de setembro de 2016