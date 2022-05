Nasce filha do surfista Lucas Chumbo: 'A melhor e maior onda da minha vida'

Lucas chumbo compartilhou o nascimento de Maitê, sua primeira filha. Foto: Victor Pollak/Globo e Instagram/@lucaschumbo

Lucas Chumbo compartilhou nesta segunda-feira, 9, o nascimento da sua primeira filha, Maitê. A criança é fruto do relaciomento dele com Monise Alves.

"O meu amor chegou. A melhor e maior onda da minha vida. Bem-vinda, baby Maitê. Te amamos muito, né, mamãe Monise", escreveu ele no Instagram.

Na publicação, amigos e fãs do atleta o parabenizaram pela paternidade. "Parabéns, amigo. Que seja muito abençoada essa família", disse a ex-BBB Ariadna Arantes, que participou do No Limite com ele. "Parabéns, família. Muita luz", desejou o surfista Raoni Monteiro.