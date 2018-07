Nasce filha de Michel Teló e Thais Fersoza

Casal publicou a novidade em suas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

Michel Teló e Thais Fersoza anunciaram o nascimento da primeira filha do casal, Melinda. A bebê nasceu na última segunda-feira, dia 1º, às 05h20 da manhã. Os artistas publicaram fotos em suas redes sociais mostrando a felicidade pelo acontecimento.

"Nos sentimos ainda mais abençoados por ter a oportunidade de viver uma emoção como essa. Do nosso amor, veio a nossa misturinha.. Obrigada a todos pelo carinho e orações! Que Deus abençoe e proteja sempre a nossa família! Não temos palavras pra descrever o que sentimos. Foi mágico, é mágico! Dia mais especial das nossas vidas!", disseram Teló e Fersoza nas legendas.

Na última semana, o cantor havia lançado um clipe em que mostra a intimidade da gravidez da esposa, como o ultrassom e a decoração do quarto de Melinda. "É uma forma de a gente retribuir todo o carinho que ganhamos, compartilhando alguns momentos especiais que a gente viveu", disse Thais no dia do anúncio do vídeo.