Nasce August, segunda filha de Mark Zuckerberg e Priscilla Chan

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou em sua conta na rede social nesta segunda-feira, 28, o nascimento de sua segunda filha, August.

A criança é fruto de seu relacionamento com Priscilla Chan, com quem já tem Max, de um ano. "Priscilla e eu estamos muito felizes em receber nossa filha, August. Nós escrevemos para ela uma carta sobre o mundo em que desejamos que ela cresça, e também desejamos que ela não cresça tão rápido", escreveu Mark em uma foto da família.

Logo após, Zuckerberg publicou uma carta que ele e a esposa fizeram para a nova filha. "Quando a sua irmã nasceu, nós escrevemos uma carta sobre o mundo que queríamos que ela crescesse - um mundo com melhor educação, menos doenças, comunidades mais fortes e mais igualdade. Nós escrevemos que, com os avanços na ciência e tecnologia, sua geração poderia viver dramaticamente melhor que nós, e nós tinhamos responsabilidade de fazer nossa parte para que isso acontecesse", disse.

No entanto, ele ainda acrescentou que August deve se preocupar com a infância em vez de pensar no futuro. "Infância é mágica. Você só vai ser criança uma vez, então não perca seu tempo se preocupando demais com o futuro. Você tem a gente para isso e vamos fazer tudo ao nosso alcance para ter certeza que o mundo é um lugar melhor para você e todas as crianças de sua geração".

No fim da carta, Mark e Priscilla declaram seu amor ao mais novo membro da família. "Nós estamos muito empolgados em seguir nessa aventura com você. Desejamos a você uma vida de alegria, amor e a mesma esperança que você nos deu", finalizou. (ANSA)

