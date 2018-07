Nasce a mais nova Kardashian

Rob Kardashian e Blac Chyna Foto: Reprodução / Instagram

Nasceu nesta quinta-feira, 10, a mais nova integrante de uma das famílias mais conhecidas do mundo da TV, Dream Renee Kardashian.

Dream é filha de Rob, o irmão homem da família, e Blac Chyna, cujo nome do meio é Renee. De acordo com o site E! Online, ela nasceu às 9h18 da manhã, no horário local, após seus pais terem chegado ao hospital às 6h40.

Estiveram presentes no local as avós Tokyo Toni e Kris Jenner.