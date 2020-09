Nasce 1ª filha de Gigi Hadid e Zayn Malik: 'já mudou nosso mundo'

Nasce a primeira filha de Zayn Malik e Gigi Hadid Foto: Reprodução YouTube/ Zayn

Gigi Hadid deu à luz sua filha com Zayn Malik, segundo publicações compartilhadas nesta quinta-feira, 24, nas redes sociais do casal, que ainda não revelou o nome da bebê.

No Instagram, o cantor destacou a emoção da paternidade. "Nossa menina está aqui, saudável e bonita. Tentar colocar em palavras como estou me sentindo agora seria uma tarefa impossível”.

“O amor que sinto por esta pequena humana está além da minha compreensão. Grato por conhecê-la, orgulhoso de chamá-la de minha e agradecido pela vida que teremos juntos", escreveu Zayn.

A modelo também se declarou para a filha com uma foto preta e branca segurando a mão da bebê. “Nossa garota veio ao mundo no fim de semana e ela já mudou nosso mundo. Estou tão apaixonada", publicou, sem dar a data exata do nascimento.

Pouco tempo após as publicações, o anúncio foi comemorado pelos fãs do artista e, mesmo sem saber o nome da criança, “Malikinha” se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter brasileiro.

Fandom Brasileiro : Malikinha O Zayn e a Gigi vendo que a gente já deu um nome pra Baby Girl: pic.twitter.com/LK0DjK4Hue — MALIKINHA NASCEU ✊ (@NathaliaZanca) September 24, 2020

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais