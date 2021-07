Narcisa Tamborindeguy publica foto com Boninho quando eram casados

A socialite Narcisa Tamborindeguy e o diretor de televisão Boninho, que foram casados por três anos Foto: Instagram/@narcisat

Narcisa Tamborindeguy surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira, 29. Isso porque a socielite decidiu publicar uma foto antiga em que aparece de mãos dadas com Boninho, diretor do Big Brother Brasil.

Ele e Narcisa se casaram em 1983, ficaram três anos juntos e têm uma filha, Marianna Tamborindeguy de Oliveira.

"Magros, jovens e bonitos. Com o diretor Boninho", escreveu a empresária na legenda da foto que postou no Instagram.

Diversos amigos e internautas comentaram a imagem. E teve quem pedisse a presença de Narcisa no reality show da TV Globo: "Narcisa, meu voto é ver você no BBB. Me conta... Toparia?", escreveu um fã.

Atualmente, Boninho é casado com Ana Furtado, apresentadora da Globo, com quem tem uma filha, Isabella Oliveira.