Naomi Campbell usa traje de proteção contra coronavírus para viajar

Modelo Naomi Campbell mostra seu look protetivo Foto: Reprodução Instagram/Naomi Campbell

A supermodelo Naomi Campbell chamou a atenção nesta terça-feira, 10, ao embarcar no Aeroporto Internacional de Los Angeles utilizando uma peça inusitada: um macacão de proteção química para evitar o novo coronavírus.

Além da peça, o look completo inclui máscara com respirador, óculos de proteção e luvas de látex — tudo combinando com a mala de viagem e o tênis usado pela modelo.

“Segurança em primeiro lugar”, disse Naomi na legenda da postagem em seu Instagram.

Já são mais de mil casos de covid-19 nos Estados Unidos. A California, onde Naomi embarcou, é um dos estados mais atingidos pela doença.

Ano passado a modelo e atriz postou um vídeo em seu canal do youtube em que mostra seu ritual de vôo, que inclui desinfetar todas as superfícies de sua poltrona antes de viajar, além de máscaras e luvas.

“Isso é o que eu faço em todo avião que subo. Eu não ligo para o que as pessoas pensam de mim. É minha saúde”, disse no vídeo de 2019.