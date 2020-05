'Não vou ter mais paz aqui!', diz Alok após live feita em casa

O DJ Alok Foto: Iara Morselli/Estadão

O DJ Alok usou os stories de seu Instagram no último domingo, 3, para falar sobre a repercussão da live feita por ele, que teve seu início transmitido inclusive na TV, pela Globo.

"Muito obrigado a todos vocês que interagiram comigo. Meus vizinhos incríveis que fizeram uma festa e todo mundo que veio de carro e lotou a rua interagindo", disse.

Na sequência, comentou: "Eu não vou ter mais paz aqui! Agora todo mundo já sabe onde eu moro. [risos] Tô rindo de nervoso!"

De acordo com dados do Google a pergunta "Onde mora o Alok?" foi a que mais cresceu entre as relacionadas ao DJ nos últimos 7 dias.