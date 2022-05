'Não vejo a hora de cantar para o público de São Paulo', diz Iza sobre show no Nômade Festival

Neste sábado, 14, Iza sobe ao palco do Festival Nômade, em São Paulo. Foto: Perfexx

Após dois anos de espera, o Nômade Festival, realizado pela Agência inHaus, ocorre neste sábado, 14, em São Paulo. Entre grandes nomes que estão no headline do evento, Iza sobe ao palco do Memorial da América Latina às 19h.

A cantora foi anunciada como uma das atrações do festival no dia 22 de março e a notícia alegrou a todos, inclusive a ela, que revela estar ansiosa para o show. “Fiz alguns shows depois de tudo o que passamos [pandemia], mas ainda estou matando as saudades do palco e da energia do público ao vivo. Não vejo a hora de cantar para o público de São Paulo”, diz, em entrevista ao Estadão.

A maioria do público do Nômade está esperando pelo festival desde 2020 e Iza garante que todo mundo pode esperar por um show com a sua cara: feliz e repleto de energia. “Vai ter muita dança com a minha banda completa e meus bailarinos. Será um show para matar a saudade”, fala.

Para o festival, a cantora promete que o setlist está recheado de seus grandes sucessos e que os fãs podem ficar tranquilos, pois não vão faltar músicas como Pesadão, Ginga e Dona de Mim. Ela ainda garante que os singles que foram lançados recentemente também estão na lista para a apresentação: “Sem Filtro e Gueto também farão parte do setlist”.

Além do Nômade, Iza se apresenta também no Rock in Rio no Brasil e em Lisboa. Foto: Perfexx

Além da apresentação no Nômade, Iza também é presença confirmada em outros festivais pelo Brasil, no Rock in Rio, que acontece em junho do País, e no Rock in Rio Lisboa. “Estou muito ansiosa”, fala.

O último lançamento da cantora foi em parceria com Ivete Sangalo, a música Salve Baby, mas ela garante que em breve um novo single chega ao público. “Teremos música nova e logo mais o meu segundo álbum vem aí”, diz.

E não para por aí, Iza também “invadiu” o show de Kehlani no Lollapalooza e não esconde a felicidade em relembrar esse momento: “Foi uma grata surpresa porque eu já era fã dela e quando meu empresário me contou da possibilidade, não pensei duas vezes. Foi incrível”.

Iza no Carnaval 2022

No carnaval deste ano também foi possível ver a Iza sambista desfilando pela Imperatriz Leopoldinense, no carnaval do Rio de Janeiro. Ela conta que em 2020 já tinha sido rainha de bateria da escola de samba, mas eles estavam no grupo de acesso.

“Fomos campeões [em 2020] e este ano desfilamos no grupo especial. É incrível a energia da avenida, do público na Sapucaí. Ainda mais este ano, depois de tudo que passamos. Foi demais estar lá na avenida e agora em segurança. E eu sou de Olaria, estudava atrás da quadra da Imperatriz e morava bem perto. Então, é muito emocionante para mim estar à frente da bateria”, fala.