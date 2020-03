‘Não tinha a menor noção do machismo estrutural que me silenciava’, diz Bárbara Borges

A atriz Bárbara Borges. Foto: Instagram/@barbaraborgesoficial

Bárbara Borges usou as redes sociais para desabafar sobre o momento de reflexão pelo qual passa em sua vida, relacionamentos abusivos, machismo e feminismo.

Em uma foto para homenagear o Dia Internacional da Mulher, a atriz revelou que tem tido lembranças de situações machistas vividas por ela.

“Eu já ouvi e vivi tantos absurdos que antes passavam despercebidos. Eu não tinha a menor noção do tanto de machismo estrutural que que me abusava, tolia, silenciava e que eu, inclusive, permitia e até reproduzia. Abusos na infância, abusos psicológicos, assédio, ser diminuída, chamada de 'louca e desequilibrada'”, disse.

Bárbara contou que, recentemente, se lembrou de uma situação com um ex-namorado. “Quando eu estava empolgada falando algo, ele fechava a minha boca “carinhosamente” fazendo “shshshshsh, fica caladinha”. Sim, era exatamente essa frase que ele usava sempre fechando com os dedos a minha boca. Por mais que lá no fundo eu sentisse um desconforto com isso, eu achava engraçado, eu ria, eu acreditava mesmo que eu falava besteira sempre e me calava e até me sentia amada porque ele fazia igual o pai dele fazia com a mãe..loucura,loucura!”, refletiu.

A atriz relatou que antes não tinha a segurança que tem hoje para pedir que o então namorado parasse com o comportamento. Bárbara avaliou que passou muito tempo na vida “empurrando todo o sofrimento para ‘debaixo do tapete’ para se proteger” e que, por vezes, recorria à bebida. “Usei o artifício das “máscaras”, das bebedeiras cada vez mais exageradas e assim fui me afastando de mim. Porém, mesmo atrás de tantas máscaras, o meu “eu iluminado” que foi escondido mandava sinais de ‘acorda! Desperta!’, afirmou.

Em 2012, a atriz disse que começou a enxergar todas essas situações. “Esse processo tomou força ainda maior quando engravidei. No meu processo de despertar a vida naturalmente me aproximou de mulheres incríveis feministas e passei a ler mais sobre o feminismo e tive muita inspiração em mulheres que tanto me ensinaram, inspiraram e inspiram até hoje”, concluiu.