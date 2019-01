'Não tenho vontade de seguir nessa profissão', diz Grazi Massafera

Grazi Massafera fez sua primeira novela em 2006, em 'Páginas da Vida'. Foto: Raquel Cunha/Globo

Grazi Massafera e Vera Fischer conversaram neste domingo, 6, sobre carreira e futuro no quadro Você por aqui?, do Fantástico. No bate-papo, a atriz de 36 anos disse que, ao contrário de Vera, não tem vontade de seguir na profissão por muitos anos.

"Eu nunca pensei em ser atriz, foi acontecendo", disse Grazi, sugerindo que a necessidade a fez seguir esse caminho. No ano passado, ela já havia afirmado que começou a atuar por dinheiro.

Antes de participar do Big Brother Brasil 5, ela ficou em terceiro lugar no Miss Brasil 2004, representando o Paraná.

"Não tenho vontade de seguir nessa profissão. Eu posso estar falando que nunca quero envelhecer nessa profissão, mas isso pode mudar, a gente nunca sabe. Eu me apaixonei pela profissão há pouco tempo", afirmou.

Já Vera Fischer, que foi eleita Miss Brasil em 1969, quer ser atriz pelo resto da vida. "Sou do tipo que quero morrer muito velhinha e no palco", disse.

Grazi contou que participar do BBB , com a expectativa de ganhar um milhão de reais na época, foi uma alternativa após desistir do concurso de beleza. Depois do reality, ela fez participações em programas da TV Globo e, em 2006, ganhou seu primeiro papel em novela, em Páginas da Vida.

"Manoel Carlos deu meu primeiro papel. Eu nunca tive uma técnica, e aí fui um pouco esculachada por isso, mas eu não ligava. 'Tô aprendendo, todo mundo que aprende erra'", contou.

A atriz afirma que, no início da carreira, não gostava de ser atriz, mas "agora consegui ter prazer". "Eu brinquei muito de ser atriz, mas, até levar isso a sério, eu nunca achei que eu fosse capaz."