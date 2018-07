'Não tenho nenhuma identidade com ele', diz Doria após comparações com Donald Trump

Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Empresários e, agora, eleitos para exercer cargos públicos. João Doria, em São Paulo, e Donald Trump, nos Estados Unidos, foram diversas vezes comparados. Doria, no entanto, prefere afastar os comentários. "No meu ponto de vista, agradeço, mas declino. Não tenho nenhuma identidade com ele. São estilos e pensamentos diferentes", disse em entrevista ao programa Melhor Pra Você, desta terça-feira, 09, na RedeTV.

Ele comentou, ainda a transição de poder. "Ela [gestão Haddad] está colaborando e sendo solícita. As coisas estão caminhando bem e creio que não teremos nenhuma surpresa desagradável durante este processo", afirmou durante a entrevista.

Edu Guedes, Mariana Leão, Joao Doria, Celso Zucatelli e e Franz Vacek durante participação ao vivo do prefeito eleito de São Paulo no 'Melhor Pra Você' da RedeTV Foto: DivulgacaoRedeTV!

O prefeito eleito também se mostou receoso em relação a um possível aumento no preço da passagem de ônibus. Segundo ele, não haverá mudança no primeiro ano de gestão. "Se eu subir de R$ 3,80 para R$ 4,40, em uma circunstância de recessão, será um risco muito grande. Se por muito menos [20 centavos] aconteceu tudo o que aconteceu, imagina com isso".