'Não tenho a melhor voz do mundo', avalia Anitta no 'The Voice'

Anitta Foto: Reprodução de 'The Voice' (2018) / TV Globo

A cantora Anitta participou do The Voice Brasil que foi ao ar na noite de segunda-feira, 17, e fez um comentário sincero sobre a sua voz.

"Eu, por exemplo, não acho que tenho a melhor voz do mundo. Mas acho que, no 'bololô' todo, junta os ingredientes e dá um bolo gostoso, entendeu?", disse Anitta. Ivete Sangalo complementou: "E que bolo, hein?!"

Como convidada especial do programa, Anitta não precisou eliminar ninguém: "É uma delícia estar aqui nessa posição que você só assiste, acha lindo, e não precisa mandar ninguém pra casa, graças a Deus! Isso é muito bom".

"Sobre os participantes, acho que tem duas coisas diferentes. Aqui é o The Voice, a gente tá falando obviamente da voz mais bonita, mas tem aquela pessoa que tem a voz mais bonita e talvez não tem os outros atributos do artista, que te prendam a atenção. E tem pessoas que têm tudo isso", analisou, sobre o programa.

A posição é diferente da que a cantora está acostumada a enfrentar na versão mexicana do reality show, em que é uma das juradas.

Nos bastidores, contou: "Brinco que sou metade mexicana, porque já tenho residência e tal [...] Não aguento ficar em hotel. Quando recebi o convite, automaticamente procurei um apartamento."

"Fico lá 15, 20 dias direto. Então, não ter um lugarzinho que é seu, é complicado, até mesmo para se adaptar", contou.

No programa, Anitta ainda cantou a música Against All Odds (Take A Look At Me Now), de Phil Collins.

