'Não tem drama, o câncer não vai me matar', afirma Mário Gomes

Mário Gomes Foto: Instagram / @mariogomes__ator

O ator Mário Gomes falou sobre a suspeita de um câncer de próstata em vídeo publicado em seu Instagram na tarde desta segunda-feira, 3. "Não tem drama. O câncer não vai me matar. Coisas da imprensa...", afirmou.

Em vídeo enviado ao Balanço Geral, da Record TV, na última sexta-feira, 31, Mário Gomes falou que fez uma operação na próstata há cerca de sete anos, e, em 2019, exames indicaram níveis de PSA (antígeno prostático específico) estavariam fora do normal. Segundo o ator, novos exames devem ser realizados em março.

Atualmente, Mário Gomes também trabalha vendendo lanches em um trailer, tendo comemorado sua licença de venda pela Prefeitura do Rio de Janeiro no último mês de novembro.

"Quanto ao meu equipamento, ele foi 'sequestrado' por um vizinho qeu acha que é dono aqui da Joatinga, coisas da megalomania... Mas está respondendo a inquérito policial por crime de furto, segundo o delegado. Daqui a pouco as coisas vão se acertar", afirmou.

VEJA TAMBÉM: 10 momentos da carreira do ator Mário Gomes

O ator também falou sobre o possível lançamento de uma autobiografia: "Quanto ao livro, não é para agora. Não quero chamar atenção de forma sensacionalista."

Sobre ter tido um suposto relacionamento com a atriz Betty Faria há algumas décadas, o que ganhou repercussão recentemente, afirmou: "A Betty Faria foi muito mais criativa do que a imprensa noticiou. Vou surpreender vocês com coisas maravilhosas, como sempre fiz em toda a minha carreira. Me aguardem".

Assista ao vídeo publicado por Mário Gomes abaixo: