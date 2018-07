'Não sou um pedaço de carne que um homem usa para seu prazer', desabafa Ariana Grande

. Foto: Reprodução/ Instagram

Ariana Grande e seu namorado, Mac Miller, saíram na última terça-feira, 27, para comer quando foram abordados por um fã do rapper. Enquanto o rapaz falava com Mac Miller, ele disse: "Ariana é muito sexy, entendo por que você está pegando ela".

A cantora ficou muito ofendida e usou o Twitter para desabafar sobre o caso. "Pode não parecer nada demais para alguns de vocês, mas eu me senti enojada e objetificada", afirmou Ariana. "Coisas assim acontecem o tempo todo e são por momento como esse que as mulher sentem medo e se sente inadequadas. Eu não sou um pedaço de carne que um homem usa para seu prazer".

Ariana ainda a disse que mulheres precisam falar sobre casos como esse porque, se guardarem para si e sentirem vergonha, esse tipo de assédio continuará acontecendo.

No Twitter, uma seguidora disse que a própria cantora se objetifica em suas músicas. "Fico feliz que você esteja se posicionando pelas mulheres, mas você também está sendo hipócrita". Ariana rebateu: "Essa é a questão. Mulheres expressando sexualidade normalmente são confundidas com 'oi, venha me desrespeitar', e não é o caso".