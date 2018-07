'Não sou gay e não faria diferença se fosse', diz o cantor Shawn Mendes

O cantor se prepara para lançar o segundo álbum de sua carreira. Foto: Reprodução/Instagram

O cantor canadense Shawn Mendes se deparou com uma alta quantidade de comentários em suas entrevistas espalhadas pelo Youtube, questionando a sua sexualidade, e decidiu rebater através de vídeos no Snapchat.

"Primeiramente, eu não sou gay e não faria diferença se fosse. E em segundo lugar, isso jamais deveria importar e sim a minha música e o meu trabalho", desabafou.

Shawn ficou conhecido na web ao fazer cover de diversas músicas de sucesso, acabou chamando a atenção da atual gravadora e conseguiu lançar o seu próprio CD no ano passado, Handwritten, que lhe rendeu sucessos como Stitches e I Know What You Did Last Summer.

"As pessoas comentam em minhas entrevistas que eu passo uma vibe gay, eu não sou gay e isso jamais poderia ser um problema. É completamente errado comentar este tipo de coisa como se fosse uma depreciação, algo ruim", declarou o cantor.