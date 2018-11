'Não sabia que ser pai de menina era tão intenso', diz Carioca

Humorista Carioca ao lado de sua família. Foto: Instagram / @cariocadelegado

O humorista Carioca publicou em seu Instagram uma homenagem à sua filha Lorena, que completa 7 anos de idade nesta quinta-feira, 22, e aproveitou para falar sobre os desafios da paternidade.

"Filha, desejo que sua felicidade, seu sorriso e seu coração te levem por um caminho lindo que tenho certeza que irá percorrer... Seu sorriso contagia, me dar forças para seguir em frente me estimulando sempre a tentar o melhor", escreveu.

Atualmente no Vídeo Show, da Globo, Carioca também divide seu tempo com o show de humor que realiza em cidades ao redor do País, e falou sobre a ausência em casa: "Sei o quando esse ano você está reclamando das minhas viagens, mas isso é para o nosso bem."

"Não sabia que ser pai de menina seria uma coisa tão intensa", ressaltou.

Confira a publicação de Carioca abaixo:

