'Não quero homem gritando 'gostosa'. Quero mulheres gritando por liberdade e poder', diz Valesca

Com discursos pela igualdade de gênero, Valesca se tornou uma voz feminista no funk brasileiro Foto: Instagram/@valescapopozudaoficial

Feminista assumida, a cantora Valesca Popozuda falou sobre como o machismo afeta a sua vida em entrevista Ritmo Brasil, da RedeTV!. A artista ainda relembrou o episódio em que um empresário tentou assediá-la.

“Estava no camarim me arrumando e ele entrou querendo alguma coisa. Chegou encostando em mim. Uma hora ele disse: 'para de palhaçada, até parece que é santa' e veio querendo colocar o órgão [sexual] dele para fora. Eu estava com um babyliss na mão e encostei nele sem querer. Chorei muito e guardei isso para mim por um tempo”, relatou Valesca.

Para a cantora, a luta pela igualdade de gênero é uma bandeira que precisa ser defendida por todas as mulheres. “Machismo é uma coisa que sempre vai existir. A gente luta contra isso, mas é algo que vem de casa”, afirmou. “Não quero homem gritando 'gostosa, maravilhosa' para mim, não. Eu quero as mulheres gritando por liberdade e poder. Queremos ser respeitadas”, acrescentou.

Recentemente, a cantora regravou a letra de Beijinho no Ombro, um de seus principais hits, mas desta vez ressaltando a importância da união entre as mulheres.