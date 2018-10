'Não queria me dar o telefone', lembra Thiaguinho sobre Fernanda Souza

Thiaguinho e Fernanda Souza Foto: Instagram / @fernandasouzaoficial

O cantor Thiaguinho relembrou os primórdios do relacionamento com sua mulher, a atriz Fernanda Souza, em entrevista ao Altas Horas do último sábado, 20.

"A gente se conheceu num programa de televisão, um contato totalmente tranquilo, segundo ela. Achei que ela tava me olhando meio diferente, e tal, mas ela fala que não. Depois a gente voltou a se encontrar num show meu no Rio de Janeiro", contou.

De acordo com ele, o segundo encontro ocorreu menos de duas semanas depois, em Salvador, quando "estreitaram a relação" e trocaram olhares em um novo show do qual fez parte.

"Trocamos telefone. Trocamos não, eu decorei o telefone dela, na verdade, porque ela não queria me dar. Aí a gente voltou a se encontrar no Rio e desde lá são sete anos e meio", concluiu.

Thiaguinho também contou uma história curiosa envolvendo Fernanda no dia de seu casamento: "Ela foi entrando com meu pai e eu lá, emocionadíssimo. No meio da igreja, a Fernanda olha e faz [Thiaguinho simula uma grande gargalhada, sem fazer barulho]."

"Ela tem a explicação dela: 'Tava sorrindo muito lá fora e fiquei com câimbra lá fora. Aproveitei alguém pra dar uma soltada na boca."