'Não pude me despedir do meu pai', desabafa Luciano, com covid-19

Luciano Camargo ao lado do pai, Francisco, que morreu em 23 de novembro de 2020 Foto: Instagram / @camargoluciano

Francisco, pai de Zezé Di Camargo e Luciano, morreu na noite da última segunda, 23 (leia mais detalhes aqui). Em meio às homenagens publicadas pela família, o cantor Luciano fez um desabafo lamentando o fato de não ter ido ao velório do pai, já que está com o novo coronavírus.

"Eu não pude ir despedir do meu pai. Como muitos sabem, eu testei positivo para covid-19 e muito me confortam as homenagens que estão fazendo para o meu velho... Ele, que depois do filme, se tornou meio que parente de todos os brasileiros", escreveu.

Em outra postagem, contou: "Em nosso último encontro semana passada, eu senti um forte aperto no peito, foi diferente... No último abraço que dei em meu velho, foi como se eu já soubesse que não poderia estar hoje com ele para me despedir".

"A Globo vai reprisar 2 Filhos de Francisco em homenagem ao grande homem que foi o meu pai", concluiu o cantor. A emissora exibe o filme inspirado na vida do pai de Zezé Di Camargo e Luciano na Sessão da Tarde desta terça, 24.

Cena do filme '2 Filhos de Francisco', que conta a história da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. Foto: Columbia Pictures Foto:

Seu irmão também postou uma homenagem após a morte do pai: "Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida é assim!"

Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé, homenageou o ex-sogro: "Descanse em paz, senhor Francisco! Que Deus o receba com todo amor e a mesma luz que o senhor nos emanava! Deixo aqui meus sinceros sentimentos à toda família, em especial à dona Helena".

A cantora Wanessa Camargo também postou uma foto ao lado do avô: "É difícil colocar em palavras a grandeza do ser que foi o senhor Francisco José de Camargo. Agora ficam todos os seus ensinamentos, sua humildade, o seu carinho pelo outro".

Confira as postagens em homenagem a Francisco, pai de Zezé Di Camargo e Luciano, abaixo.

