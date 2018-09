‘Não precisa coragem’, afirma Fátima Bernardes ao comemorar namoro com Túlio

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes Foto: Instagram / @fatimabernardes

No perfil oficial no Instagram, Fátima Bernardes publicou uma foto com o namorado, o advogado Túlio Gadêlha. Ele mora em Pernambuco e ela no Rio de Janeiro. O casal se encontra a cada 15 dias. No início do ano, Fátima falou sobre o namoro no programa dela e revelou que já conhecia Gadêlha e não tinha se apaixonado à primeira vista. Neste domingo, 02, a apresentadora do Encontro com Fátima fez uma declaração ao amado.

“Feliz dia 2 pra nós. 10 meses. Durante esse tempo, ouvi inúmeras vezes que a gente tem muita coragem. Acho que não precisa de coragem pra namorar. Só de amor mesmo”, enfatizou. Fátima Bernardes tem 55 anos e Túlio, 30.

No perfil oficial no Instagram, Túlio Gadêlha também comemorou os 10 meses de namoro com Fátima Bernardes. Na foto, o porta-retrato com a caricatura do casal decora uma mesa de escritório.

Fátima Bernardes foi casada com William Bonner. O ex-casal do Jornal Nacional anunciou a separação em agosto de 2016. Bonner publicou recentemente a união com a fisioterapeuta Natasha Dantas.