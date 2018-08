'Não posso dizer que não sofri', diz Luciana Gimenez sobre separação

Após separação, Luciana Gimenez diz que agora está focada nela e nos filhos. Foto: Luciana Prezia/Estadão

Luciana Gimenez está há quase três meses separada de Marcelo de Carvalho, sócio da RedeTV! com quem foi casada por 12 anos. Em entrevista para a revista Caras, ela disse que, "como qualquer adversidade na vida", sofreu com o término, mas agora está casada consigo mesma.

"O término de uma relação, como qualquer adversidade na vida, é algo difícil. Não posso dizer que não sofri, afinal, houve uma ruptura, mas a gente tem de extrair o melhor de tudo. Chorar o que for preciso e seguir em frente", afirmou.

Ela avalia que seu casamento foi um sucesso e que agora está em uma fase de autoconhecimento. "[Uma fase] na qual aprendo com o silêncio. Estou casada comigo mesma", disse.

Sobre a possibilidade de um novo relacionamento, ela afirma que "é muito cedo para pensar nisso", mas continua acreditando no amor. Além de se dedicar a si, ela está focada nos filhos também - o mais velho, Lucas Jagger, de 19 anos, vai estudar em Nova York.

"Este baque será grande", disse sobre a distância que ficará do filho que teve com o cantor Mick Jagger. "Somos parceiros e nunca fiquei longe do Lucas. Nem sei como vou encarar isso. Por outro lado, vou me aproximar mais do Lorenzo", de sete anos, fruto de seu relacionamento com Marcelo.