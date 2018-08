'Não posso deixar de cantar', diz Beto Barbosa após 1ª quimioterapia

Beto Barbosa após sua primeira sessão de quimioterapia. Foto: Instagram / @betobarbosa

O cantor Beto Barbosa fez um relato sobre sua primeira sessão de quimioterapia, ocorrida na última sexta-feira, 24. Recentemente, o cantor revelou estar sofrendo com câncer na próstata e na bexiga.

"Hoje acordei sentindo um pouco de tremor nas pernas e nos braços, mas no geral estou me sentindo super bem. Todos os órgãos funcionando 100%", contou em seu Instagram.

Beto disse estar preparado para as próximas etapas do tratamento: "Ficarei recebendo as outras doses a cada semana intercalando duas semanas sim e duas não por mais uma semana, até completar o ciclo determinado".

O cantor ainda disse que não deve se afastar dos palcos: "Os médicos me permitiram cantar de acordo com o andamento do meu corpo se não houver queda de imunidade. [...] É claro que não vou poder dançar tanto".

"Não posso deixar de cantar porque o palco diante de vocês será minha fonte de energia e vitamina para que meu copo e minha mente se renove de alegria e cura. [...]", concluiu Beto, que ainda agradeceu ao apoio e às mensagens de carinho enviadas pelos fãs.

Confira a publicação de Beto abaixo: