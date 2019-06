‘Não pode dormir com seu namorado’, diz pai de Maisa sobre relacionamento amoroso

A apresentadora e atriz Maisa Silva, em entrevista ao programa 'Conexão Repórter', do SBT. Foto: Reprodução/SBT

Maisa da Silva Andrade ou simplesmente Maisa. O jornalista Roberto Cabrini exibiu, no Conexão Repórter desta segunda, 17, um programa especial sobre a carreira e a vida pessoal da apresentadora e atriz do SBT.

Aos 17 anos de idade, ela falou sobre o início do trabalho na televisão, ainda com Raul Gil, na Record TV, com apenas três anos, até conquistar o carinho de Silvio Santos, dono da emissora que a recebe até hoje. “Isso aqui, esse show, essas luzes, esse momento...sei que não é pra sempre. Por isso, tento aproveitar o máximo possível”, afirmou.

Maisa também falou sobre feminismo. “Falta mais mulheres no comando, mais mulheres unidas, não competindo entre elas. Acho que isso é fundamental”, reflete durante a entrevista. Ela ressalta que as mulheres sempre crescem ouvindo: ‘você tem que ser a mais bonita’, ‘você tem que ser a mais charmosa’. “É exatamente a questão da mulher objeto, de a mulher ter que ser melhor que a outra mulher e não poder crescer junto com outra mulher. Isso já faz parte do meu discurso, sempre falo sobre minhas opiniões principalmente sobre empoderamento feminino”, enfatiza.

Sobre o engajamento em redes sociais, Maisa fala dos 23,5 milhões de seguidores que tem nas redes sociais. “Gente pra caramba que eu jamais conseguiria convidar para uma festa. Setecentos seguidores já acho muito, porque não imagino convidando 700 pessoas para uma festa”, contabiliza.

Roberto Cabrini perguntou para Maisa a respeito de relacionamentos amorosos e ela diz que namora Nícolas desde 2017. “Ah, me sinto apaixonada, a minha primeira paixão, a primeira pessoa com quem me senti pronta para ter um relacionamento, é meu melhor amigo de verdade, não escondo nada dele, ele não esconde nada de mim e, acima de tudo, entende a minha profissão”, afirma.

Maisa conta que frequenta a casa do namorado e ele, a dela. “Fico com ele no sofá de casa, com meus pais. Às vezes meu pai é meio chato, pega no meu pé: 'Não pode dormir com seu namorado, porque não sei o que'. Minha mãe fica falando: ‘Tudo tem o seu tempo, você vai achar o momento ideal...ele (o pai) é de outra geração’. A minha mãe sabe conversar melhor”, revela.

Maisa se considera uma pessoa privilegiada pelos pais que tem. “Eles sempre me privaram muito e entendo que sempre foi pelo melhor. Eles não deixavam eu trabalhar muito mais do que eu podia. Eles sempre souberam dizer não para mim”, conclui.