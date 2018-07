Não perca a conta: Mr. Catra anuncia que será pai novamente

Mr. Catra vive em Mogi das Cruzes-SP com boa parte dos filhos Foto: Instagram/@mrcatrareal

O funkeiro Mr. Catra deu uma notícia que não é mais surpresa para ninguém: ele vai ser pai. Atualmente com 32 filhos, o músico revelou ao UOL que uma de suas mulheres está grávida novamente.

"Quanto mais filho melhor! Coração de pai sempre cabe mais um”, disse o cantor.

No ano passado, Catra se mudou do Rio de Janeiro e trouxe 25 de seus herdeiros para viver em um condomínio de Mogi das Cruzes-SP. “Quis criar meus filhos em paz e segurança, e no Rio isso não era mais possível. Aqui os meninos vivem soltos. E se eles estão bem, eu também estou”, declarou.

O novo bebê é fruto do relacionamento de Catra com Silvia, uma das 18 mulheres com quem o artista já teve filhos.

Eu amo minhas filhas ❤️ Uma publicação compartilhada por Mr Catra (@mrcatrareal) em Ago 10, 2017 às 8:46 PDT

Filharada em casa Uma publicação compartilhada por Mr Catra (@mrcatrareal) em Ago 4, 2017 às 2:40 PDT