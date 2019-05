'Não paguei nada', afirma Carlinhos Maia sobre seu casamento

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães oficializam união com cerimônia em Alagoas. Foto: Instagram/@lucasguimaraes

Em meio à polêmica envolvendo sua briga com o youtuber Whindersson Nunes, o Programa Raul Gil exibirá uma participação de Carlinhos Maia no próximo sábado, 25, no SBT.

No quadro Youtubers Querem Saber, Maia será entrevistado por Christian Figueiredo, T3ddy, Viih Tube e Giovanna Chaves sobre temas relativos ao seu trabalho nas redes sociais e algumas polêmicas.

Entre elas, Carlinhos Maia responderá sobre as permutas de seu casamento com Lucas Guimarães, realizado na última terça-feira, 21: "Não paguei nada. Meu casamento foi todo pago com apenas um arroba [@]".

O influenciador também falou sobre as críticas que recebe sendo chamado de homofóbico por conta de seu posicionamento sobre sua própria sexualidade. Recentemente, Carlinhos Maia afirmou que seu casamento "não é religioso, é união. Não é casamento gay, é a união de Carlinhos e Lucas".

"Para mim, a minha sexualidade é um detalhe meu. Quando resolvi assumir minha sexualidade, eu quis primeiro mostrar para as pessoas que eu tinha talento", afirmou durante o Programa Raul Gil.

Por fim, Maia também falou sobre a vontade de ser pai: "Como todo casal, a gente pensa em ter filhos, sim, mas não agora."

O Programa Raul Gil com Carlinhos Maia vai ao ar no próximo sábado, 25, às 15h15.

Segundo a assessoria da emissora, as gravações com Carlinhos Maia foram feitas há cerca de duas semanas, ou seja, antes da realização de seu casamento e de sua briga pública com Whindersson Nunes nas redes sociais.

Briga entre Carlinhos Maia e Whindersson Nunes

Na última quinta-feira, 23, Carlinhos Maia deu uma entrevista criticando a ausência de Whindersson Nunes em seu casamento, para o qual havia sido convidado para ser padrinho. Na sequência, os dois publicaram uma série de tuítes falando sobre a polêmica.

"Ele me avisou que não seria padrinho do casamento uma semana antes, tendo três meses para me avisar desde que o convidei. E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia", reclamou Carlinhos Maia.

Whindersson rebateu: "Como eu vou ser padrinho de quem eu mal conheço, o cara me bloqueia, não me dá o direito de conversar e me difama na TV".

Posteriormente, Carlinhos Maia chegou a deletar seus perfis no Instagram e no Twitter, afastando-se das redes sociais. (Clique aqui para ler mais).

Nesta sexta-feira, 24, Whindersson Nunes afirmou que foi desbloqueado por Maia no WhatsApp e os colegas puderam conversar. “Ele falou comigo, pediu desculpas e foi super humilde. Acho que agora ele deve ter tomado algum choque de realidade" (leia mais aqui).

