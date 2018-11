'Não me faz menos homem', diz Pedro Bial sobre selinho em Pabllo Vittar

Pedro Bial dá selinho em Pabllo Vittar durante gravação de seu programa. Foto: Reprodução de 'Conversa com Bial' (2018) / Globo

O apresentador Pedro Bial recebeu a cantora Pabllo Vittar com um selinho durante gravação do Conversa com Bial: "Tô meio Hebe [Camargo] hoje".

"Me faz menos macho, mas não me faz menos homem", afirmou Bial sobre a atitude, de acordo com a página oficial do programa no Gshow.

A conversa ainda não tem uma data definida para ir ao ar, mas abordará assuntos como política, bullying, espiritualidade a vontade de Pabllo em participar do Big Brother Brasil.

Clique aqui para assistir ao selinho entre Pedro Bial e Pabllo Vittar.

Apesar de o momento do selinho só ter sido divulgado nesta quarta-feira, 14, alguns perfis de fãs da cantora haviam publicado outros momentos de Pabllo no Conversa com Bial no último dia 6 de novembro. Confira:

Pabllo Vittar neste exato momento gravando o programa ''Conversa com Bial''. pic.twitter.com/YLVtsVX3E2 — Pabllo Vittar News (@PablloNews) 6 de novembro de 2018