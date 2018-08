'Não machuquem o mozão', diz cartaz com foto de Bruna Marquezine

Neymar e Bruna Marquezine. Foto: Paulo Whitaker/Reuters

Um cartaz com a imagem de Bruna Marquezine, meio chorosa, foi visto na cidade de São Petersburgo, na Rússia, com um pedido: "Não machuquem o mozão". A frase, claro, refere-se a Neymar, que entra em campo nesta sexta-feira, 22, às 9 horas, para jogar contra a Costa Rica na Copa do Mundo.

O meme, provavelmente feito por algum brasileiro, estava afixado em uma janela de vidro perto do Teatro Mariinsky.

Quem registrou a imagem e compartilhou no Twitter foi Rodrigo Nunes Lois, produtor de reportagem do Grupo Globo.

Ao rebater um texto do colunista Flávio Ricco, do Uol, a atriz disse que, "havendo a possibilidade, sem prejudicar nosso cronograma [da novela Deus Salve o Rei], vou adorar ir à Rússia". Ela conseguiu negociar com a emissora e viajou ao país para assistir à partida desta sexta-feira.