Não gosta de carnaval? Youtubers dão dicas para aproveitar São Paulo sem cair na folia

Youtuber Cauê Moura Foto: https://www.youtube.com/watch?v=bu9ZdfQjMz0

Carnaval é tempo de folia, música alta, assistir desfiles na TV, certo? Bom, nem para todo mundo. Apesar de ser um dos feriados mais aguardados (e longos) do ano, muita gente não curte entrar no clima da data.

O E+ entrou em contato com dois youtubers que deram suas sugestões tanto para quem busca programas mais leves, como mais 'hardcore': Danielle Noce e Cauê Moura.

Cauê Moura

Para quem busca uma pegada mais 'intensa', assim como a de seus vídeos, Cauê indica alguns passeios 'inusitados': "Ir a uma casa de trampolim para não ficar mofando em casa enquanto todo mundo faz atividade física e pular de pára-quedas para aproveitar a melhor experiência da sua vida".

Se você não é muito de sair de casa, não há problema. Cauê indica a série The Office: "Tem mais de 200 episódios hilários e vai dar para você rir até a quarta-feira de cinzas!", além de BoJack Horseman, disponível na Netflix, e Parks and Recreation. Para quem for ao cinema, ele recomenda Internet - O Filme, longa no qual está presente.

Para se deliciar, algumas opções gordurosas: comer um hambúrguer no Tradi ou no Holly Burger, ou dar uma passada no Cruzeiro's Bar: "Que tal trocar a sua ressaca de carnaval por um bife ancho mal passado?".

Danielle Noce

Bom dia começando mais calmo hoje no @mendelihotel depois de uma aventura de 24 horas na Jordânia que foi absurdaaaaa #israel #LaVaiADaniEmIsrael Uma publicação compartilhada por Danielle Noce (@nocedanielle) em Fev 10, 2017 às 4:13 PST Para Danielle, é uma boa reservar a sexta e o sábado para assistir aos filmes indicados ao Oscar. "É uma delícia assistir a muitos filmes sem pressão de tempo. Além disos, nos outros dias os cinemas ficam mais vazios". Para quem é fã de séries, ela sugere The Young Pope, da HBO. Para quem procura programas legais, ela indica visitas à exposição de Sebastião Salgado na Galeria Mario Cohen, além de ressaltar que museus conhecidos da capital, como o MASP e a Pinacoteca, costumam ficar mais "tranquilos" para se visitar nesta época. Por fim, Dani recomenda tomar um drink em algum prédio alto de São Paulo para curtir o eclipse solar de domingo, além de um brunch no Hotel Emiliano. Apenas quem não gosta consegue entender

Aproveite para conferir também nossa galeria com coisas que apenas quem não gosta do carnaval vai entender: