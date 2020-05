'Não fui para o BBB para ser celebridade', diz Marcela McGowan

Marcela McGowan, do 'BBB 20' Foto: Instagram / @marcelamcgowan

Marcela McGowan, participante do BBB 20, publicou um vídeo em seu Instagram na noite de terça-feira, 12, em que faz uma reflexão sobre sua passagem pelo reality show.

"Eu não fui para o BBB para ser uma celebridade. Fui para viver uma aventura. Não sabia que o pós-BBB era isso. Do fundo do meu coração, não tinha noção da dimensão que é sair de uma casa com tanta gente te conhecendo, com tantas propostas e coisas acontecendo", afirmou.

Em outro momento, acrescentou: "Estou chorando de emoção e felicidade porque foi um dia que entendi que o BBB foi uma bênção na minha vida para me dar visibilidade e poder levar o que eu quero para o maior número de pessoas".

Confira abaixo o vídeo postado por Marcela, do-BBB 20.