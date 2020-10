'Não existe pedir perdão, porque não fiz nada', diz filha de Vanusa

A cantora Vanusa Foto: Gabriela Bilo / ESTADÃO

Aretha Marcos, filha de Vanusa, usou seu Instagram na noite de sexta-feira, 23, para falar sobre um suposto desentendimento que teve com a mãe no passado, e sobre a atual situação da cantora.

"Foram inúmeras matérias de sites e jornais, além de programas de TV onde ela estava doente e disse inverdades que me levaram a sair da mídia por anos", alegou.

Na sequência, prosseguiu: "Eu estive com ela no hospital há dois anos revezando com a Amanda [outra filha da cantora], morei na casa dela para ajudá-la. Hoje quem tem a guarda dela é meu irmão [Rafael Vannucci]".

"Não existe pedir perdão porque não lhe fiz nada. Sempre ajudei no que pude. Me afastei para me proteger dos inúmeros boicotes midiáticos gerados entre eu e ela", afirmou a filha de Vanusa.

"Levei muito tempo para me recuperar psicologicamente do Programa do Gugu e hoje me sinto em paz com relação a ela", contou, em referência a entrevista dada pela cantora ao apresentador em 2016, na qual falou sobre seu afastamento com a filha.

Aretha Marcos ainda citou sua entrevista ao Domingo Espetacular, em que deu declarações sobre uma 'vaquinha' para comprar uma casa para ajudar sua mãe.

"O Rafael deu uma coletiva de imprensa dizendo que eu não preciso pedir uma casa para cuidar dela, que ele tem a guarda e tem dinheiro para cuidar dela. Fico muito feliz e tenho certeza que ele é a melhor pessoa para isso", disse.

"Gostaria de pedir encarecidamente que as pessoas respeitem minha vida privada, meus direitos legais e meu nome", encerrou Aretha Marcos. Confira a publicação completa abaixo.

O estado de saúde de Vanusa

Recentemente, a cantora recebeu alta após passar 32 dias internada por conta de uma pneumonia. Seu filho, Rafael Vannucci, publicou um comunicado em que deu mais detalhes sobre a saúde da mãe.

"A doença da minha mãe está em um estágio muito avançado. Ela tem uma doença cognitiva, uma demência. As pessoas conhecem mais a doença chamada Alzheimer, a da minha mãe é um pouco mais grave, mas é parecida com Alzheimer", disse.

Em seguida, continuou: "Minha mãe saiu do hospital de ambulância, porque ela só permanece deitada. Eu decidi voltar ela para a clínica em que ela passou os dois últimos anos. É uma decisão minha".

"Minha mãe não se alimenta sozinha mais. Ela está acamada, usa fraldas, não tem dentes na boca. Minha mãe não lembra de muitas pessoas, lembra de mim, da minha irmã, do enfermeiro, da médica, pessoas que convivem no dia a dia", relatou.

"Todos os dias minha mãe faz fisioterapia para 'ensinar' ela a comer. O grande problema de quem tem demência é que [a pessoa] se alimenta errado, essa comida vai para o pulmão e causa a pneumonia. Foi por isso que ela foi para o hospital", prosseguiu.