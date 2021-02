‘Não existe lugar melhor que o nosso lar’, diz Lucas Penteado

Lucas Penteado celebrou a volta para sua casa, depois de desistir de continuar participando do BBB21 Foto: Fábio Rocha/ Globo

Após pedir para sair do Big Brother Brasil 21, Lucas Penteado foi recebido com muito carinho por amigos e familiares e teve muito apoio nas redes sociais. Neste domingo, 7, ele tranquilizou os fãs dizendo que está bem.

O ex-BBB participou de uma live no Instagram junto com o ator Lúcio Mauro Filho, que é seu amigo próximo. Na transmissão, Lucas apareceu abraçado com a mãe e os três cantaram a música "Como é grande o meu amor por você", de Roberto Carlos.

“Lucinho, só queria dizer uma coisa: eu estou bem, caso alguém queira ouvir sobre isso. Eu estou bem melhor agora, não tem como ficar melhor do que com a minha mãe e falando com meu amigo. Não existe lugar melhor que nosso lar”, disse Lucas.

Quando questionado se ele tinha noção do tamanho da torcida que tinha conquistado, ele respondeu: “Eu pensei que eu só tinha três pessoas para chorar por mim: minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho. Achei que o resto do Brasil não queria nem saber de mim, pensei que tava todo mundo com raiva de mim”.

Durante a live, Lúcio compartilhou como se apegou a Penteado quando contracenaram juntos em 2017, nas gravações de Malhação: viva a diferença. O ator relembrou que, nos primeiros dias juntos, Lucas disse que iria ligar para a mãe para mostrar que tinha feito amizade com ele.

“Então, eu pensei: eu vou cuidar desse moleque e vou amar para sempre e estou aqui pra reafirmar isso. Meu amor por esse artista que se mostrou de verdade. E se mostrar de verdade nessa vida é para poucos. Está todo mundo querendo enganar, mentir e Koka foi do jeito que foi”, elogiou o artista.

Lucas Penteado desistiu de continuar participando do reality show da Globo depois de protagonizar o primeiro beijo gay do programa, com Gilberto. O ator admitiu ser bissexual, porém alguns colegas o acusaram de estar mentindo para ganhar o jogo.

Sentindo-se invalidado pelos colegas e isolado, Lucas, que já havia cogitado sair do BBB 21 anteriormente, arrumou as malas, entrou no confessionário para comunicar a decisão à produção e foi embora na madrugada deste domingo, 7.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais