'Não existe isso de que fazer humor está difícil', diz Fabio Porchat

Para a surpresa de muitos, Carlos Alberto de Nóbrega, um dos artistas com mais tempo de casa no SBT, e conhecido por comandar o eterno humorístico A Praça É Nossa, apareceu no Tá No Ar: TV na TV da Globo, em uma esquete parodiando a clássica 'Velha Surda', interpretada por Marcius Melhem

Foto: Reprodução / Globo