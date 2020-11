'Não estou sentindo os sabores dos alimentos', revela Luciano Camargo, que está com covid-19

O cantor sertanejo Luciano Camargo Foto: Instagram/@camargoluciano

Luciano Camargo fez um desabafo sobre o diagnóstico de coronavírus. O cantor gravou alguns vídeos no stories do Instagram para falar sobre os sintomas que está tendo com covid-19.

"A única coisa que está acontecendo é que não estou sentindo os sabores dos alimentos. É engraçado, você sente fome, mas tudo quanto é líquido tem gosto de nada. E você vai comer alguma coisa e não tem gosto de nada. Mas estou bem", relatou o sertanejo.

O médico de Luciano pediu para ele aguardar mais alguns dias e se manter em quarentena. "Estou isolado, no meu quarto, sozinho. Estou aproveitando para ver filmes, ler livros e dormir. Eu acordo cedo, por folta das 6h da manhã, e não costumo dormir de dia, não sei se é sintoma da covid", desabafou.

O cantor apareceu comendo uma marmita com arroz e jiló. "Comendo jiló e arroz, gelado, viu, gente...feitos pelo meu amor. Perdi um pouco o paladar, então, tem que comer aquilo que você conhece bem o sabor. Por mais que não sinta, eu conheço o sabor. Estou comendo bastante salada, frango e jiló", contou.

Um dia antes, o sertanejo gravou um vídeo contando que estava com covid-19, apesar de toda a família ter testado negativo para a doença. "Eu vou tomar todos os cuidados sugeridos pela OMS e peço o carinho de todos", finalizou.

Assista ao vídeo: