'Não era realmente um marido', diz Anitta sobre Thiago Magalhães

Anitta e Thiago Magalhães foram casados por 11 meses e se separaram em setembro de 2018. Foto: Instagram/@Anitta

Anitta é a capa da revista norte-americana Nylon, que será distribuída no Coachella, festival que terá a cantora como atração nos dias 15 e 22 de abril. Na entrevista, a artista falou sobre carreira, relacionamentos e o aguardado álbum Versions Of Me, que será lançado em todas as plataformas digitais nesta terça, às 21h.

A estrela internacional contou detalhes de seu casamento com o empresário Thiago Magalhães, com o qual foi casada por 11 meses. Os dois começaram a namorar em 2017 e se separaram em setembro de 2018. "Ele não era realmente um marido. Foi só porque eu precisava que [ele] assinasse um acordo pré-nupcial", disse.

Anitta contou que resolveu se casar porque a vida dos dois estava muito unida, mas precisava desassociar a parte financeira: "Eu estava apaixonada, mas queria separar meu dinheiro. Eu era racional. Eu sabia que ele não assinaria se eu não montasse a coisa do amor".

Ela ainda aconselhou: "Se você está apaixonada, certifique-se de assinar um acordo pré-nupcial. Não importa o que."

Anitta também revelou que atualmente vive um relacionamento aberto, mas não contou com quem. "Eu tenho 15 milhões de namorados, que seja", comentou. "Se o cara me faz sentir respeitada e incrível, eu não ligo se ele transar com outra mulher. Eu já tive namorados que nunca me traíram, mas me tratavam como lixo", acrescentou.