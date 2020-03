‘Não é para sair de casa, pelo amor de Deus’, diz Gabriela Pugliesi, que luta contra coronavírus

A influenciadora Gabriela Pugliesi. Foto: Instagram/@gabrielapugliesi

Gabriela Pugliesi usou as redes sociais para dar detalhes sobre o tratamento contra o novo coronavírus pelo qual passa.

A influenciadora digital confirmou na quinta-feira, 12, que está com a covid-19. Ela esteve no casamento da irmã, realizado na Bahia no sábado, 7, que tinha convidados com o coronavírus. "E realmente, algumas pessoas que estavam no casamento também deram positivo para o coronavírus", explicou.

“Acordei bem, mas com mais dor nos olhos do que ontem. O que está me incomodando é a dor atrás dos olhos. E um pouco mais congestionada (nariz) do que ontem. Mas realmente estava melhor ontem. Mas tem que ter paciência”, desabafou no Instagram neste domingo, 15.

Gabriela também frisou sobre a importância do isolamento e da quarentena. “Não é para sair de casa, se você tem qualquer sintoma, suspeita, se está perto de pessoas que já estão com vírus e tal. Porque curar a gente cura, o pior é transmitir mais ainda o vírus para as pessoas, principalmente para o grupo de risco, idosos, pessoas com asma, problemas respiratórios, essas sim correm risco e a gente tem que pensar nas pessoas e levar a sério”, avaliou

A influenciadora digital foi enfática ao concluir a série de stories que fez no Instagram: “É para ficar isolado! Não é pra sair, pelo amor de Deus! Respeita isso!”.