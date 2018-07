'Não é o tipo de música que eu ouço', diz Liam Payne sobre Harry Styles 

Liam também acha que Harry Styles não gostaria de ouvir suas músicas, pois não gosta de hip-hop Foto: REUTERS/Neil Hall

Liam Payne lançou seu novo single nesta sexta-feira, 19. Strip That Down, com Quavo, tem uma pegada hip-hop, bem diferente do estilo One Direction.

Em entrevista ao canal Music Choice, Payne falou sobre a carreira solo de Harry Styles. "As músicas do Harry que ouvi, vou ser honesto, não são meu tipo de música", revelou. "Não é algo que eu escutaria, mas eu acho que ele fez um bom trabalho fazendo o que ele queria. Ele deu o seu melhor, eu acho."

Além disso, o cantor disse que Harry falaria a mesma coisa sobre o trabalho solo dele, porque Styles não ouve hip-hop.

Ouça a nova música de Payne: