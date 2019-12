'Não é o que esperaria anunciar', diz Maite sobre recontro de RBD

Integrantes do grupo RBD Foto: RBD / Divulgação

Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christian Chávez e Christopher Uckermann levantaram especulações sobre um reencontro do Rebelde (RBD) ao publicarem em suas contas no Instagram, nesta segunda, 23, uma foto em que aparecem abraçados.

"Esta é a verdadeira reunião, não a que obviamente esperaria anunciar, não é a de números, nem é um negócio de outros, nem tem sinais de peso, se não a reunião das seis almas que eram uma", escreveu Maite na legenda da imagem.

A cantora indicou que o encontro dos integrantes do grupo Rebelde ocorreu neste domingo, 22. "Ontem, olhando cada um deles nos olhos e ficando juntos porque queríamos nos dar o tempo que devíamos que não tem preço, nem se compara a nada. Estar e ser genuinamente o que somos sem nenhuma outra pretensão além de estar e ser o que éramos e sempre seremos; foi um presente de amor máximo direto ao coração. Amo cada um de vocês, obrigado por serem meus professores com tudo que levo comigo, porque ontem me lembrei de quem somos quando estamos juntos. Eu os amo mais do que nunca", continuou Maite.

Alfonso Herrera postou a mesma messagem que Maite.

Dulce Maria ressaltou que os artistas do RBD se reencontraram após 11 anos. "Ontem devolveram cinco pedacinhos ao meu coração que há 11 anos eles não estavam todos juntos. Quando nos olhamos nos olhos, nos lembramos apenas o quão incrível e “ruim” é esquecido. A verdadeira reunião de seis seres que deram tudo, que viveram uma história única e inesquecível, estar juntos e tudo o que vivemos nos fez o que somos hoje em todos os aspectos de nossa vida. Digamos que somos feitos de nós. Obrigado a todos por se juntarem a nós! A energia que se sente estando os seis juntos é muito forte! Eu os amo de todo o coração e como sempre digo: a verdade é eterna."

Anahí foi mais sucinta em sua publicação e escreveu: "para sempre".

Christian Chávez alimentou mais a torcida dos fãs que afirmam "Rebelde se reencontra". "Seis almas que jamais se separaram! Onze anos depois e o amor segue intacto, este é o verdadeiro reencontro", disse o ator e cantor que também publicou uma foto de 2008 dos artistas abraçados.

Christopher von Uckermann demonstrou gratidão: "De outras vidas. Obrigado irmãos e irmãs".

Nos comentários dos posts e em outras redes sociais os fãs do grupo comemoraram com frases como "RBD voltou" e "RBD está de volta". No entanto, até o momento, a banda não confirmou oficialmente o retorno para shows ou gravações.

O RBD foi formado em 2004 por integrantes do elenco da novela mexicana Rebelde, exibida à época no Brasil pelo SBT. A banda acabou em 2009, mas até hoje os fãs esperam por um retorno do grupo dono dos sucessos Rebelde, Un Poco de Tu Amor, Sálvame, Sólo Quédate en Silencio.