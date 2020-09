‘Não é de hoje’, diz Bianca Andrade sobre relacionamento com Fred, do Desimpedidos

A empresária Bianca Andrade falou sobre seu relacionamento com Fred, do canal Desimpedidos Foto: Instagram / @fred I Instagram / @bianca

A empresária Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, revelou na segunda-feira, 7, que possui um relacionamento com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos. Depois de publicar algumas fotos com ele, a influenciadora falou sobre a relação em seu programa no YouTube.

“A gente é 'mó' casalzão da hora, não é de hoje e geral já sabe, mesmo, então chega de tentar esconder esse 'trem' que a gente tem, que é meio doido”, disse Bianca num story em que aparece remando em uma prancha junto com Fred. A influenciadora encerrou, em março de 2020, seu namoro com o cantor Diogo Melim.

Em seguida, Boca Rosa publicou outra foto dos dois, na qual aparecem juntos, em 2017. Pouco depois da publicação, Fred, cujo nome de batismo é Bruno Carneiro Nunes, publicou um story em que aparece assistindo ao programa de Bianca no YouTube.

O Boca a Boca estreou sua segunda temporada no dia 7 de setembro, e, durante a atração, Bianca recebeu uma mensagem do youtuber: “Chega de esconder, estou aqui pra te mandar um baita beijo e dizer que te amo”.

“A gente se conhece há cinco anos e tem um negócio [...] ele pensa muito como eu, ele tem o mesmo pensamento que eu”, comentou Bianca. Ela destacou que os dois não rotulam o relacionamento e não pensam em se casar, mas que ele é “um parceirão, importante para mim, é uma das pessoas que eu mais gosto na minha vida”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais