'Não consigo sair com ninguém!', revela Ariana Grande

. Foto: Bang Showbiz

Ariana Grande não consegue sair para encontros.

A cantora de 22 anos, que terminou um namoro de 8 meses com Big Sean em abril de 2015, admitiu que raramente tem tempo ou chance de conhecer alguém novo.

Ariana, que recentemente foi alvo de rumores de um romance com seu dançarino Ricky Alvares, disse: "Eu acho que os homens me abordam menos agora que sou famosa e, por isso, dificilmente eu saio".

Mas a morena, que anteriormente namorou o ex-integrante do The Wanted Nathan Sykes, insiste que estar sozinha não é tão ruim.

Ela disse para a revista Closer: "Eu não estou fingindo que tenho um ótimo conselho de términos. É difícil. É bom ter alguém que te faça feliz, mas também é ótimo ser feliz sozinha".

A dona do hit Problem tem inúmeras amigas famosas, incluindo Miley Cyrus e Taylor Swift, mas prefere passar tempo com a família ou amigos da infância.

"Tenho muita sorte de ser rodeada por amigos incríveis e pela família. Eu amo tê-los por perto. Eles me ajudam a ter os pés no chão. Família é tudo para mim, especialmente minha nonna", comentou.

Ariana se recusa a ler críticas sobre ela, particularmente quando se tratam de sua aparência.

"Eu tento não prestar atenção no que as pessoas dizem sobre meu corpo porque acredito que você pode ir à loucura escutando tudo. Tento focar nas coisas positivas, meus fãs me ajudam a me sentir bem também", compartilhou.

Apesar de seu corpo esbelto, a responsável por Dangerous Woman insiste que nunca se priva de algo e é raro malhar.

"Eu estou em turnê então eu estou dançando o tempo todo. Mas quando eu volto para casa, eu amo fazer trilhas e tento comer de forma saudável. Eu acho que tudo com moderação é a saída. Se eu realmente gosto de algo, eu almejo o que quero e tento ser melhor na próxima vez", apontou.