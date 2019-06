‘Não arranham minha motivação de vida’, diz Fábio Assunção sobre vídeos vazados

O ator Fábio Assunção e a namorada Mel Pedroso. Foto: Instagram/@fabioassuncaooficial

Fábio Assunção veio a público, através das redes sociais, se manifestar a respeito de uma série de vídeos que vazaram na internet. Em uma das imagens, o ator aparece de cueca e entrando em uma piscina com algumas mulheres de lingerie. Não está claro de quando é a filmagem.

No Instagram, ele explicou que soube da publicação dos dois vídeos antigos quando saiu de uma gravação de uma série em Ibiúna, em São Paulo.

“Aliás, estamos trabalhando neste projeto desde o início de março. Antes disso, estava em cartaz com a peça Dogville. Fizemos uma temporada no Rio e outra em São Paulo este ano”, disse.

Fábio Assunção deixa claro que está se dedicando integralmente aos projetos: “Nesta série, que tenho postado aqui frequentemente, não houve um dia sequer de atraso. Mais duas semanas terei mais uma obra na minha história de 29 anos de trabalho. Iniciei com 19 anos. Antes, no teatro amador, adolescente. O por quê do vídeo ter sido postado ontem pra mim é evidente. Mas o que me interessa são vocês, pessoas que amo, meus filhos, minha namorada - Mel, meus colegas de trabalho”.

O ator fez uma análise do momento de vida que está passando. “A alegria de hoje administrar minha vida sem rancor, sem ressentimento e sempre buscando iluminação. Nas redes, muitos estavam preocupados se o vídeo tinha sido agora, se eu estaria bem e é exclusivamente por isso que venho aqui me comunicar com vocês. Esse vídeo é criminoso (bem como sua propagação) e eu garanto que a pessoa que o expôs será por meios legais identificada e responderá judicialmente”, avisou.

Fábio Assunção diz que está em paz. “Essas coisas machucam, mas não arranham minha motivação de vida e nem minha força e minha crença que há um poder superior nos protegendo do mal. Escrevo com amor e sinceridade, recebam assim”, concluiu, agradecendo o apoio da namorada, do filho e dos amigos.

Mel Pedroso, namorada de Fábio Assunção, saiu em defesa do ator. “Enquanto muitos seguem a vida fazendo fofocas sem construir nada, eu observo e admiro meu namorado construindo obras, trabalhos e mais trabalhos que impactam vidas, seres humanos. Será que alguém que trabalha tanto e faz tão bem aos outros não merece um pouco de paz?”, afirmou.

João Assunção, filho de Fábio com Priscila Borgonovi, fez um longo desabafo na rede social explicando que nunca teve a chance de morar com o pai. Segundo ele, por serem pessoas públicas, passam ‘tempos ruins’ sofrendo em dobro. “Aguentando olhares julgadores, comentários, posts, tweets e mais criticando como se aquelas ações ruins definissem seu caráter por completo (...) Sinto ele finalmente feliz de novo e com a maior clareza do mundo digo que este vídeo não nos derrubará e não vai o tirar de sua jornada”, concluiu.