‘Não adianta ter 30 anos de carreira e agir como se tivesse três meses’, diz Gusttavo Lima

O cantor sertanejo Gusttavo Lima. Foto: Instagram/@gusttavolima

O clima desagradável e a avalanche de críticas recebidas nas redes sociais fizeram com que o cantor Gusttavo Lima compartilhasse um vídeo para se manifestar sobre o assunto. Em menos de três minutos, o sertanejo diz que “lamenta a tristeza” sentida por Alexandre Pires em relação aos shows que ocorreram no sábado, 5, em Santa Catarina.

No fim da tarde do dia do evento, Gusttavo Lima, que deveria se apresentar após o show de Alexandre Pires, exigiu uma mudança de horário. Pires se apresentaria às 22h e Lima, a 1h - ambos na Arena Petry, em São José.

"Eu, nesses quase 30 anos de carreira, nunca passei por uma situação tão desagradável, com tanto desrespeito. Quero registrar a minha tristeza, a minha surpresa com você, Gusttavo Lima e sua equipe, por tamanha imposição ao ponto de dizer que não, que se não fosse assim não iria ser”, declarou Alexandre Pires em vídeo nas redes sociais.

Depois da divulgação, os internautas não perdoaram e diziam que Gusttavo Lima precisaria manter a humildade. “Ele (Gusttavo) precisa comer muito arroz com feijão para chegar a ser um bom cantor como você (Alexandre)”, escreveu uma seguidora. Fãs de Gusttavo também ficaram chateados, sobretudo aqueles que já haviam comprado ingressos para assistir o show do cantor a 1h e tiveram de lidar com a mudança repentina no horário.

Sem justificar o por quê da alteração da ordem dos shows, o sertanejo ressaltou que teve de cantar menos por causa da situação. “Tive que reduzir um pouco do nosso show. Esse a gente só fez 1h40 para o Alexandre fazer as três horas que ele quer”, ironizou.

Gusttavo Lima ficou irritado com o companheiro de palco: “Alexandre, você tem meu telefone. Se você não tem, você consegue rapidamente. Você poderia ter me ligado, me acionado para a gente tirar essas dúvidas de horário. E não ir para a rede social causar esse clima chato. Fico muito triste”. E finalizou com um recado: “Não adianta ter trinta anos de carreira e agir como se tivesse três meses”.

Assista ao vídeo:

No dia do show, o contratante do evento teve de subir ao palco para explicar ao público o que ocorreu. “Às quatro da tarde, Gusttavo Lima solicitou que ele gostaria de começar. Gostaria de dizer para o Alexandre Pires que ele foi um cara sensacional! Alexandre Pires, Arena Petry te agradece muito por esse momento”, finalizou um dos organizadores. Os participantes do evento aplaudiram o gesto de Alexandre Pires.

Assista ao vídeo:

Apesar da discussão, muitos internautas zombaram da situação e publicaram memes. Alguns mais criativos viram semelhanças entre a atitude de Gusttavo Lima e canções de Alexandre Pires. Confira.

