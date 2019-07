'Não acontece só no Brasil', desabafa blogueira após ser roubada em Orlando

A blogueira Mari Saad mostra o carro alugado por sua família em Orlando após seus vidros terem sido quebrados. Foto: Instagram / @marisaad

A blogueira Mari Saad, conhecida por produzir conteúdos na área de beleza e maquiagem publicou um desabafo nos stories de seu Instagram nesta terça-feira, 2, após ter sido roubada durante uma viagem à cidade de Orlando, nos Estados Unidos.

"Estouraram todo o vidro do nosso carro. Roubaram tudo que a gente comprou. Tudo, tudo. Meu cunhado comprou um notebook, eu tinha acabado de comprar um celular novo da Apple, a minha prima, também. Olha aqui, estouraram o vidro do carro, esses filhos da p***", afirmou Mariana, enquanto filmava cacos de vidro espalhados no carro.

Os criminosos não teriam deixado praticamente nada no interior do veículo, apenas alguns objetos de menor valor, como uma bateria portátil de celular e uma garrafa de água.

Em seguida, prosseguiu: "Nunca imaginei que isso pudesse acontecer aqui em Orlando. Nunca, nunca! Primeira vez na vida que passo por isso. Tô anestesiada, a gente perdeu muito dinheiro, muita coisa que todo mundo se esforçou pra comprar."

"Não dá pra acreditar. É tão frustrante. A gente trabalha pra ganhar dinheiro pra comprar nossas coisas e acontece essas coisas tão chatas. Tá todo mundo bem, ninguém machucado, mas todo mundo sem as coisas que a gente tinha comprado, tudo caro", continuou.

Por fim, a blogueira pediu: "A sensação é péssima, é muito ruim. Me ajudem só a divulgar, que tem que tomar cuidado, mesmo. Não achar que só acontece no Brasil, que nos outros lugares não acontecem".