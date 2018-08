Nando Reis responde dúvida de Padre Fábio de Melo sobre sua música

O cantor Nando Reis. Foto: Werther Santana/Estadao

O cantor Nando Reis chamou atenção novamente ao responder um de seus fãs nas redes sociais - desta vez, porém, um dos mais ilustres: Padre Fábio de Melo.

"All Star é uma das músicas que mais gosto. Mas tem um fato que nunca entendi. No refrão, o Nando Reis sabe que ela mora em Laranjeiras, no andar 12 do prédio, mas na segunda estrofe ele fala que não tem o endereço dela", questionou o sacerdote em seu Twitter.

Algum tempo depois, foi saudado com uma resposta à sua dúvida pelo próprio autor da canção: "Eu sabia chegar na casa da Cássia (em Laranjeiras, no Rio) apenas de táxi. Identificando seu prédio, entrava e subia até o 12º andar. No entando, um dia, querendo mandar uma carta pelo correio, me dei conta de que não sabia o número do prédio nem o do seu apartamento."

Confira as publicações abaixo:

Oi, @pefabiodemelo! Eu sabia chegar na casa da Cássia (em Laranjeiras, no Rio) apenas de táxi. Identificando seu prédio, entrava e subia até o 12º andar. No entanto, um dia querendo mandar uma carta pelo correio me dei conta que não sabia o número do prédio nem o do seu apto. https://t.co/CFzv4yXLBC — Nando Reis (@nando_reis) 5 de janeiro de 2018

All Star é uma das músicas que mais gosto. Mas tem um fato que nunca entendi. No refrão o Nando Reis sabe que ela mora em Laranjeiras, no andar 12 do prédio, mas na segunda estrofe ele fala que não tem o endereço dela. — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) 5 de janeiro de 2018

Nada como ter o compositor que a gente gosta ao alcance. Obrigado, querido! https://t.co/rzPUmMfccJ — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) 5 de janeiro de 2018

