Nanda Costa recebeu proposta de falso namoro heterossexual para esconder sexualidade

Atriz Nanda Costa é casada com Lan Lanh e mãe de duas meninas. Foto: Globo/Victor Pollak

Nanda Costa assumiu seu relacionamento com Lan Lanh em 2018, mas antes de formar sua família com a percussionista, passou por muitas situações delicadas até “sair do armário”, conforme exposto por ela em participação no podcast Prazer, Renata, na última segunda-feira, 29, data que celebra o Dia da Visibilidade Lésbica.

“Meu apelido era macho woman [mulher macho, na tradução literal do inglês] na escola. Eu ficava brava, porque não estava buscando minha sexualidade, só queria jogar futebol, brincar. As pessoas me chamavam de macho woman e sapatão quando eu tinha 10 anos. Minha mãe e minha vó não esperavam, enquanto todo mundo na rua já dizia, e eu não queria olhar para isso […] fiquei muito tempo querendo provar para as pessoas que eu não era”, relembrou a atriz.

Segundo ela, até se apaixonar por uma menina, aos 20 anos, namorou meninos “muito femininos”. “Até falavam: ‘esse menino deve ser gay’. Eles também estavam se descobrindo, éramos jovens demais. Alguns, depois, descobri que estavam namorando meninos também”, contou, dizendo que gostava das pessoas com quem se envolveu. No entanto, “beijar na boca era gosto, mas não era aquela coisa como as amigas falavam, e o sexo também não. Era bom, mas não a coisa mais legal”.

Já atuando em sua profissão de atriz, Nanda temeu a possibilidade de perder trabalhos ao se assumir. Para esconder a sexualidade, ela recebeu uma proposta para fingir um namoro heterossexual com um amigo.

"Já tive proposta, por exemplo, de um ator também, amigo gay, há muitos anos: 'Vamos combinar que a gente está junto, sabe? Vamos falar que a gente está namorando, que aí ninguém vai ficar atrás'. As pessoas queriam tirar a gente do armário sem a gente estar preparado”, relatou.

Atualmente, Nanda está em sua melhor fase, pois tem liberdade para viver sua sexualidade, sem precisar escondê-la. Casada com Lan Lanh, a atriz deu à luz as primeiras filhas, as gêmeas Kim e Tiê, em outubro de 2021.

No Dia da Visibilidade Lésbica, ela aproveitou para compartilhar uma retrospectiva do casal; veja: