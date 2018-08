Nanda Costa lança música sobre amor e homofobia com sua namorada

Nanda Costa publicou foto com sua namorada, a cantora Lan Lanh. Foto: Instagram/@nandacostareal

A atriz Nanda Costa lançou a música Não é Comum, Mas é Normal com sua namorada, a percussionista Lan Lahn, na quinta-feira, 28, como parte das comemorações pelo Dia Internacional do Orgulho LGBT. A letra da canção, que toca em pontos como amor e homofobia, fala sobre o relacionamento entre as duas.

“Era um dia comum, estávamos brincando de fazer música, como sempre fazemos. E Não é Comum, Mas é Normal aconteceu. A ideia não era gravarmos assim tão de repente. Mas como diz minha amiga Magali, 'o amor foi feito pra dar e espalhar' então estamos compartilhando nosso amor em formato de single”, escreveu Nanda no Instagram.

A atriz agradeceu o apoio das pessoas que ajudaram as duas a montarem a música e convidou os interessados a ouvirem. Ela também deixou um agradecimento especial para a namorada. “Um obrigada mais que especial para a pessoa que compartilha desse momento único comigo, Lan Lahn, a você todo meu amor”, continuou.

“Obrigada a cada um de vocês que curtiu a música e compartilhou com gente. A música não é de quem faz, é de quem precisa... Ame e compartilhe, lembrando que ela ter entrado hoje nas plataformas digitais, foi lindo demais!”, finalizou o post.

Ouça abaixo um trecho da música.